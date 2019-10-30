"فيسبوك" تدفع غرامة رمزية لبريطانيا في فضيحة "كامبردج أناليتيكا"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الجهة المنوطة بتنتظيم حقوق المعلومات في بريطانيا، اليوم الأربعاء، أن عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، سيدفع غرامة رمزية لدوره في فضية شركة "كامبردج أناليتيكا" للاستشارات السياسية، بالانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.

وقال المكتب الحكومي إن "فيسبوك" ستدفع غرامة قدرها نصف مليون جنهي إسترليني، لانتهاكها قانون حماية البيانات.

وخضع الرئيس التنفيذي لـ"فيسبوك" مارك زوكربرج، لاستجواب نواب أميركيين وآخرين من الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية حصول شركة الاستشارات السياسية على بيانات شخصية تخص 87 مليون مستخدم لـ"فيسبوك" من باحث.

وكان مكتب مفوض المعلومات البريطاني قد أمر بالغرامة الصغيرة والرمزية العام الماضي بعدما قال إن بيانات مليون مستخدم بريطاني على الأقل كانت من بين المعلومات التي جمعتها "كامبردج أناليتيكا" واستُخدمت لأغراض سياسية.

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وذكر المكتب اليوم الأربعاء أن إسقاط "فيسبوك" لالتماسها وموافقتها على دفع الغرامة لم يصاحبه إقرار بالمسؤولية.

وقال نائب مفوض المكتب، جيمس ديبل-جونستون: "كان مبعث القلق الرئيسي لدى مكتب مفوض المعلومات هو تعرض بيانات مواطنين ببريطانيا لخطر جسيم".

وأضاف: "يسرنا سماع أن فيسبوك اتخذت، وستواصل اتخاذ، خطوات مهمة للالتزام بالمبادئ الأساسية لحماية البيانات".