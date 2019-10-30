إسرائيل تنفي تسلمها رسالة أردنية بشأن المعتقلين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نفت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، أن تكون قد تلقت رسالة من السلطات الأردنية تربط بين إطلاق سراح المعتقلين الإداريين الأردنيين، هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي، وبين الإسرائيلي الذي اجتاز الحدود، يوم أمس، واعتقل في الأردن.

وقالت الخارجية الإسرائيلية إن عبور الإسرائيلي للحدود هو "حدث جنائي أساسا، وغير استثنائي، ويمكن حله خلال أيام بواسطة القنوات الدبلوماسية والأمنية".

يشار إلى أن الإسرائيلي المشار إليه هو مهاجر من الاتحاد السوفييتي السابق، وهرب من إسرائيل لأنه مطلوب للتحقيق.

وأكدت الخارجية أنها لم تتلق أية رسالة من الأردن تربط اعتقال الإسرائيلي بالمعتقلين الأردنيين.

وبحسب موقع "واللا" الإلكتروني، فإن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن إعادة السفير الأردني في إسرائيل إلى عمان لإجراء مشاورات يهدف لزيادة الضغوطات على إسرائيل لإطلاق سراح المعتقلين الأردنيين، بالتزامن مع تصاعد الضغوطات الشعبية بهذا الشأن والتي تطالب السلطات بالعمل على إطلاق سراحهما.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد أكد اعتقال المواطن الإسرائيلي الذي تم تحويله للتحقيق معه من قبل السلطات الأردنية، بعد أن اجتاز الحدود بشكل غير قانوني.

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يشار إلى أن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، كان قد حمّل إسرائيل، يوم أمس، المسؤولية عن حياة اللبدي ومرعي.

وعلى صلة، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأردني، نضال الطعاني، اليوم الأربعاء، إنه من الممكن أن يتم التحفظ على الإسرائيلي الذي اجتاز الحدود، ودخل الأردن بطريقة غير شرعية كورقة ضغط على الجانب الإسرائيلي حتى يفرج عن المعتقلين اللبدي ومرعي.

وأضاف الطعاني "سياسيا لا يمكن طرح فكرة تبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي، وإنما يمكن استخدام التحفظ على الإسرائيلي في الأردن كورقة ضغط على إسرائيل".

يشار إلى أن اللبدي ومرعي كانا قد اعتقلا، في آب/ أغسطس الماضي، بشبهة "ارتكاب مخالفات أمنية". وبعد أن عجز الشاباك عن توفير أدلة ضدهما، لجأ الاحتلال إلى الاعتقال الإداري.