كتابة أول أطروحة أكاديمية بلغة الإينكا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صنعت طالبة دكتوراه من البيرو، إنجازا تاريخيا، بعدما كتبت أطروحتها بلغة الكتشوا، وهي لغة حضارة الإنكا، التي لا يزال يستخدمها ملايين البشر في منطقة جبال الآنديز.

وحصلت روكسانا كويسب، على أعلى الدرجات من جامعة سان ماركوس في ليما، وهي المؤسسة الجامعية الأقدم في الأميركيتين، لكونها الأولى التي تكتب أطروحتها بهذه اللغة، ضمن دراستها في الأدب البيروفي وأميركا اللاتينية، والتي ركزت على الشعر المكتوب في الكتشوا.

وقالت صحيفة "ذي أوبزرفر" البريطانية، أن باحثين من الجامعة التي أُسست قبل 468 عاما، يقولون إن هذه المرة الأولى التي يقوم بها طالب في العالم، بتقديم أطروحة بهذه اللغة الأصلانية، ويجيب على أسئلة الممتحنين باستخدامها أيضا.

وذلك على الرغم من أن الكتشوا، هي اللغة الأصلانية الأكثر انتشارا في أميركا الجنوبية، حيث يتحدث بها ثمانية مليون شخص، نصفهم يعيشون في البيرو.

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وعنونت كويسب دراستها التي تطلب إتمامها سبعة أعوام، بـ"المطر الدموي"، وركزت فيها على الأشعار في الكتشوا، وخصوصا تلك التي كتبها أندريس ألينكاستر غوتيريز (1909-1984)، وهو مالك أرض من كوسكو كتب تحت اسم لقب "كيلكو وراكاك"، حيث قامت بتحليل أعماله والجمع بين تقاليد الآنديز والكاثوليكية.

وقالت للصحيفة إن الكتشوا "لا تفتقر للمفردات التي يمكن استخدامها باللغة الأكاديمية. اليوم، كثيرون يخلطون بينها وبين الإسبانية".

وأضافت: "آمل أن يساعد عملي في إعادة تقييم اللغة من جديد وأن يشجع الشباب، وخاصة النساء، على السير في طريقي. من المهم للغاية أن نستمر في إنقاذ لغتنا الأصلية".