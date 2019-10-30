إسرائيل تبدأ إجراءات لسحب الجنسية من شاب من أم الفحم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - باشرت السلطات الإسرائيلية بإجراءات سحب الجنسية الإسرائيلية من الشاب أمجد جبارين (37 عاما) من مدينة أم الفحم، في أعقاب فرض المحكمة المركزية في حيفا، بتاريخ 23.10.2019، السجن الفعلي عليه لمدة 16 عاما وتغريمه بمبلغ 516 ألف شيكل، إثر إدانته بمساعدة منفذي الاشتباك مع عناصر من الشرطة الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى بالقدس في تاريخ 14 تموز/ يوليو العام 2017، وهم: محمد أحمد محمد جبارين، ومحمد أحمد مفضي جبارين ومحمد حامد جبارين من أم الفحم، ما أسفر عن استشهادهم ومقتل شرطيين إسرائيليين.

وفي هذا السياق، كُشف النقاب أمس عن توجه وزير الداخلية، أرييه درعي، برسالة إلى رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، ناداف أرغمان، وأطلعه على أنه سيتوجه للمحكمة بطلب سحب الجنسية الإسرائيلية من جبارين.

وقال درعي، إن "هذا الشخص الذي ساعد في قتل شرطيين إسرائيليين لا يستحق أن يكون مواطنا إسرائيليا وأن يتمتع من امتيازات. آمل أن تصادق المحكمة على طلبي، وبعد ذلك سأعمل بسرعة على سحب الجنسية عنه".