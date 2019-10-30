دراسة: القهوة تحسن الأداء الرياضي وخاصة ركوب الدراجات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهرت نتائج دراسة بريطانية، علاقة إيجابية بين شرب القهوة وتحسين الأداء الرياضي للرجل والنساء على حد سواء.

وأشارت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة كوفنتري البريطانية، أن شرب القهوة يحسن أداء رياضة ركوب الدراجات تحديدا.

ونُشرت نتائجها في العدد الأخير من دورية "العناصر الغذائية" العلمية (بالترجمة الحرفية من اللغة الإنجليزية).

ولكشف تأثيرات القهوة على الأداء الرياضي، راقب الفريق 38 مشاركًا، وكانوا 19 رجلاً و19 امرأة.

وقام المشاركون بمنع المشاركين من شرب القهوة لمدة 12 ساعة، وبعد ذلك قسموهم إلى مجموعتين، شربت الأولى القهوة قبل أداء التمارين الرياضية، التي كانت عبارة عن قطع مسافة 5 كم بالدراجة، فيما لم تتناول المجموعة الثانية القهوة.

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ووجد الباحثون أن شرب القهوة ساعد على تحسين الأداء الرياضي للرجال والنساء، حيث سجل المشاركون أداء أفضل وأسرع، مقارنة بالمجموعة الثانية.

وقال قائد فريق البحث، الدكتور نيل كلارك، إن نتائج الدراسة تشير إلى أن كلا من الرجال والنساء يستجيبون بشكل مشابه للقهوة، وأن شرب القهوة قد يكون مصدرًا عمليًا للكافيين قبل التمرين لتحسين الأداء.

كانت أبحاث سابقة كشفت أن احتساء 3 أكواب من القهوة يوميًا، يحد من مخاطر الوفيات بسبب الأمراض المزمنة، بالإضافة للوقاية من فيروس "الإيدز".

وأضافت أن احتساء القهوة قد يقي من الأمراض العصبية، بما في ذلك مرض الزهايمر، وتوقف انتشار عدد من الأورام السرطانية، مثل سرطان الثدي وسرطان بطانة الرحم.

وربطت الدراسات بين التناول المنتظم للقهوة وانخفاض خطر الإصابة بتليف الكبد، خاصة بين المرضى المصابين بفيروس الكبد الوبائي "سي"، وهم أكثر الأشخاص عرضة لتراجع وظائف الكبد.