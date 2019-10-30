البعنة: اعتقال مشتبهين بحيازة ذخيرة ومخدرات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة مشتبهين (26 و24 عاما) من سكان قرية البعنة واقتادهما للتحقيق في مركز الشرطة، أمس الثلاثاء.

ووفقا للشرطة فإنه "يوم أمس 29.10.2019 خلال حملة للشرطة في البعنة، لاحظ أفراد الشرطة مشتبهين يحاولان الهرب ركضًا على الأقدام، ولحقهما الأفراد وبعد التوصل إليهما واعتقالهما تمّ تفتيشهما وعثر على ذخيرة بحوزتهما ومفرقعات ومخدرات من نوع الماريخوانا".

يذكر أن أعمال العنف والجريمة وفوضى السلاح ازدادت في البلدات العربية، في الآونة الأخيرة، ووجهت قيادات المجتمع العربي أصابع الاتهام للشرطة بالتواطؤ مع العنف والجريمة، ونظمت لجنة المتابعة العليا سلسلة من النشاطات والغعاليات المناهضة للظاهرة، ما اضطر الشرطة لتنفيذ حملات ضد مشتبهين بالبلدات العربية.