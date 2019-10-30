الدفاع تدعو خريجي الدراسة الاعدادية الى التطوع بصفة 'طالب طيار'

وقالت في بيان، تلقت الخليج 365، تدعو وزارة الدفاع خريجي الدراسة الاعدادية للاختصاص العلمي بفرعيه التطبيقي والاحيائي الراغبين بالتطوع على ملاك وزارة الدفاع بصفة ( طالب طيار) تقديم طلباتهم اعتباراً من 1 تشرين الثاني 2019 ولغاية 10 تشرين الثاني 2019، وحسب الشروط والضوابط ادناه:وجاء في الشروط وفقا للبيان:

1. أن يكون المتقدم عراقي الجنسية من اب عراقي وام عراقية.

2. أن لا يقل عمر المتطوع عن (18) سنة وحصراً من تولد 1/1/1998 ولغاية 31/12/2001.

3. أن يكون المتقدم خريجي الدراسة الاعدادية للاختصاص العلمي بفرعيه التطبيقي والاحيائي وبمعدل (65%) فما فوق.

4. ان ينجح في الفحص الطبي وفحص اللياقة البدنية والقابلية الذهنية.

5. ان يجتاز المقابلة بنجاح .

6. ان يكون ولائه وانتمائه للوطن والشعب.



7. ان لايكون محكوم عليه بجنحة او جناية مخلة بالشرف او جرائم الارهاب الماسة بامن الدولة الداخلية والخارجية .8. ان يكون قويم الاخلاق وحسن السمعة والسلوك.9. ان لم يسبق فصله او انسحابه من أي دورة في الكليات العسكرية .

المستمسكات المطلوبة عند مراجعتك لجنة الفحص والمقابلة:

1. وثيقة الدراسية الاصلية +(4) نسخة ملونة.

2. هوية الأحوال المدنية الحديثة الاصلية او البطاقة الموحدة + (4) نسخة ملونة.

3. شهادة الجنسية العراقية الحديثة الاصلية او البطاقة الموحدة + (4) نسخة ملونة.

4. بطاقة السكن أصلية + (4) نسخة ملونة.

5. البطاقة التموينية أصلية + (4) نسخة ملونة.

6.صورة شخصية / عدد (4) خلفية بيضاء.

7. عقد الزواجي الاصلي للوالدين + (4) نسخة ملونة.

ملاحظة: سيتم اطلاق رابط الاستمارة الالكترونية في تمام الساعة 12 مساءً من يوم 1 تشرين الثاني 2019، ويكون التقديم من خلالها.