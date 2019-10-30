الدفاع تدعو خريجي الدراسة الاعدادية الى التطوع بصفة 'طالب طيار'

وجاء في الشروط وفقا للبيان:
1. أن يكون المتقدم عراقي الجنسية من اب عراقي وام عراقية.
2. أن لا يقل عمر المتطوع عن (18) سنة وحصراً من تولد 1/1/1998 ولغاية 31/12/2001.
3. أن يكون المتقدم خريجي الدراسة الاعدادية للاختصاص العلمي بفرعيه التطبيقي والاحيائي وبمعدل (65%) فما فوق.
4. ان ينجح في الفحص الطبي وفحص اللياقة البدنية والقابلية الذهنية.
5. ان يجتاز المقابلة بنجاح .
6. ان يكون ولائه وانتمائه للوطن والشعب.
8. ان يكون قويم الاخلاق وحسن السمعة والسلوك.
9. ان لم يسبق فصله او انسحابه من أي دورة في الكليات العسكرية .
المستمسكات المطلوبة عند مراجعتك لجنة الفحص والمقابلة:
1. وثيقة الدراسية الاصلية +(4) نسخة ملونة.
2. هوية الأحوال المدنية الحديثة الاصلية او البطاقة الموحدة + (4) نسخة ملونة.
3. شهادة الجنسية العراقية الحديثة الاصلية او البطاقة الموحدة + (4) نسخة ملونة.
4. بطاقة السكن أصلية + (4) نسخة ملونة.
5. البطاقة التموينية أصلية + (4) نسخة ملونة.
6.صورة شخصية / عدد (4) خلفية بيضاء.
7. عقد الزواجي الاصلي للوالدين + (4) نسخة ملونة.
ملاحظة: سيتم اطلاق رابط الاستمارة الالكترونية في تمام الساعة 12 مساءً من يوم 1 تشرين الثاني 2019، ويكون التقديم من خلالها.
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