النائب المياحي: ما نقل عني لم يكن دقيقا

وقال النائب عبد الامير المياحي، في حديث لـ الخليج 365، ان ما نقل عني لم يكن دقيقا، وما اشرت له بكل وضوح ان الوضع في الشارع صعب ومعقد ونحن بحاجة الى حلول حكيمة.

وأوضح النائب عن الفتح، أن ما اشار له عبد المهدي في رده على رسالة الصدر، كان ردا حكيما، وتضمن حلولا منطقية لتحقيق مطالب الجماهير المشروعة وحقن الدماء والخروج من هذه الازمة.



واعتبر نائب عن تحالف الفتح عبد الامير المياحي، في تصريح سابق اليوم الاربعاء، ان "تقديم عبد المهدي استقالته في ظل هذه الفوضى العارمة التي تعم البلاد سيخلق فراغ حكومي يعمق المشاكل والازمات والوضع العراقي لايتحمل مثل هكذا اجراءات".