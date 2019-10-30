قائد عمليات بغداد: لم نطلق رصاصة حية واحدة منذ الجمعة الماضية

وقال المحمداوي في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية لم تطلق رصاصة حية واحدة منذ الخامس والعشرين من الشهر الحالي".

وكان قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي دعا، اليوم الأربعاء، المتظاهرين إلى عدم الاقتراب من الحواجز الامنية على جسر الجمهورية تجنباً للاحتكاك مع القوات الأمنية.

