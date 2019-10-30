أصيل هميم تبكي فرحا وتحيي 'أبطال العراق'... فيديو

في ظل الاوضاع الراهنة والاحتجاجات التي تعم العراق، يتفاعل النجوم مع المتظاهرين ويتضامنون معهم لحثهم على المطالبة بحقوقهم بطريقة سلمية.

ومع تجدد الاحتجاجات في العراق يوم 25 أوكتوبر، لم تبخل الفنانة أصيل هيمم بالمنشورات الداعمة للمحتجين.

وقد نشرت في الوقت الاخير مقطع فيديو يظهر تجمع عدد كبير من العراقيين وهم يحملون الاعلام العراقية، بعضهم في السيارات يطلق الزمامير والبعض الاخر مشيا على الاقدام، وهم يعلنون تضامنهم مع وطنهم الغالي، بسلمية تامة.

Advertisements

وعلقت على المنشور بالقول: "منصورين بعون الله ابطال العراق." وكتبت على الفيديو: "الأجواء تجبرك تبجي من الفرحة"، وأرفقتها بقلب ووجه فرح.

وتفاعل جمهورها في التعليقات، وحقق الفيديو نسبة مشاهدة فاقت الـ 110 آلاف.