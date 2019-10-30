وصول ممثلية الامم المتحدة الى ساحة التحرير في بغداد

وقال مراسل الخليج 365، إن بلاسخارت وصلت، اليوم، الى ساحة التحرير ببغداد والتقت لفيفا من المتظاهرين واستمعت الى مطالبهم .

ودعا قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، في وقت سابق اليوم الاربعاء، المتظاهرين الى عدم الاقتراب من الحواجز الامنية على جسر الجمهورية تجنبا للاحتكاك مع القوات الامنية.



وأفاد مصدر امني، فجر اليوم الاربعاء، لـ الخليج 365، باصابة العشرات من المتظاهرين جراء استخدام الغازات المسيلة للدموع من قبل القوات الامنية في محاولة لفض الاحتجاجات في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وتشهد العاصمة بغداد ونحو عشر محافظات احتجاجات واسعة منذ الخامس والعشرين من تشرين اول الحالي، للمطالبة بـ"الحقوق المشروعة" تخللها اعمال عنف اسفرت عن مقتل واصابة العشرات من المتظاهرين والقوات الامنية، وحرق مؤسسات حكومية وحزبية.

