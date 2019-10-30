قائد عمليات بغداد يدعو المتظاهرين لعدم الاقتراب من الحواجز الامنية تجنبا للاحتكاك

دعا قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، اليوم الاربعاء، المتظاهرين الى عدم الاقتراب من الحواجز الامنية على جسر الجمهورية تجنبا للاحتكاك مع القوات الامنية.
وأكد قائد عمليات بغداد، أن "للمتظاهرين حرية التعبير والحركة والتظاهر في ساحة التحرير بعيدا عن الحواجز الامنية لضمان سلامتهم".
وأفاد مصدر امني، فجر اليوم الاربعاء، لـ الخليج 365، باصابة العشرات من المتظاهرين جراء استخدام الغازات المسيلة للدموع من قبل القوات الامنية في محاولة لفض الاحتجاجات في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.
وتشهد العاصمة بغداد ونحو عشر محافظات احتجاجات واسعة منذ الخامس والعشرين من تشرين اول الحالي، للمطالبة بـ"الحقوق المشروعة" تخللها اعمال عنف اسفرت عن مقتل واصابة العشرات من المتظاهرين والقوات الامنية، وحرق مؤسسات حكومية وحزبية.
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