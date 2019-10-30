القضاء الأعلى يصدر إعماماً يخص التحقيق مع النواب المطلوبين عن جرائم الفساد

أصدر مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، إعماماً إلى المحاكم يقضي فيه بتنفيذ إجراءات التحقيق مع النواب المطلوبين عن جرائم الفساد دون الحاجة إلى مفاتحته.
وقال المركز الإعلامي للمجلس، إن "مجلس القضاء الأعلى أصدر إعماماً لكافة المحاكم بتنفيذ اجراءات التحقيق مع النواب المطلوبين عن جرائم الفساد المالي والإداري دون الحاجة إلى مفاتحته بغية مفاتحة البرلمان بخصوص رفع الحصانة بعد أن صوت مجلس النواب على رفع الحصانة عن النواب المطلوبين عن جرائم الفساد المالي والإداري".
واشار المركز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إلى "تأكيد مجلس القضاء الأعلى على الجهات التنفيذية بالتنفيذ المباشر لمذكرات القبض أو الاستقدام".
واشار المركز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إلى "تأكيد مجلس القضاء الأعلى على الجهات التنفيذية بالتنفيذ المباشر لمذكرات القبض أو الاستقدام".
يذكر أن مجلس النواب العراقي صوت، أمس الأول الثلاثاء، على رفع الحصانة عن أي نائب متهم بالفساد بعد وصول ملفه من القضاء إلى البرلمان.
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