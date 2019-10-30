جديد حسام الرسام يغني لـ 'أبو التكتك'... شاهد الفيديو

لا يمل الفنانون العراقيون عن مساندة بلدهم، خصوصا وهو يمر في هذه المرحلة العصيبة، اذا صح التعبير.

ويسعى بعض النجوم لمساندة العراق والثوار من خلال تضامنهم معهم عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. في حين يعمل البعض الآخر جاهدا لاطلاق أغنيات ثورية ووطنية من وحي المناسبة.

وانطلاقا من هنا، طرح الفنان العراقي حسام الرسام أغنية جديدة بعنوان: "أبو التكتك"، التي تشيد ببطولات اصحاب عجلات "التكتك" واصفا اياهم بأصحاب الغيرة.

يشار الى ان الاغنية هذه من ‎كلمات محمد رحيمة الطائي، وألحان علي بدر. والتوزيع الموسيقي لمحمد القيسي، ومن تصوير مجد الحارث. أما المتابعة الفنية وادارة المواقع فهي من عمل حسن الهاشمي ومهند عز الدين.

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وتأتي الاغنية بعدما أثار ابو التكتك في تظاهرات العراق صدى واسع، نظرا لسخاء تضحياته ونقله الجرحى في التظاهرات من دون أي مقابل.

وتقول كلمات الاغنية: "أبو التكتك وقف وقفة بطولة..." وتضيف: "عراقيين وقفوا احلى وقفة، حتى الطالب اتظاهر بصفه... كلهم وقفوا وقفة رجولة، عراقيين عنوان الرجولة."

وكان الفنان حسام الرسام قد نشر سابقا فيديو دعائي على حسابه في انستغرام، تمهيدا للأغنية التي سيطلقها قريبا.