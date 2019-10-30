العاهل السعودي يبحث مع وزير الخارجية الإماراتي العلاقات بين البلدين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين،والموضوعات ذات الاهتمام.

ونقل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الذي كان في ضيافة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تحيات وتقدير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لخادم الحرمين الشريفين، فيما حمله تحياته وتقديره له.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين الإمارات والسعودية في مختلف الجوانب.

كما تمت مناقشة آخر التطورات، إلى جانب العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.