الجيش الليبي يعلن القضاء على قيادات مليشيا "غنيوة" الميدانيين

القضاء على قادة مليشيا تتعاون مع الوفاق

أعلن الجيش الليبي القضاء على آخر قياديين إرهابيين ميدانيين اثنين من مليشيا "غنيوة الككلي" في الاشتباكات الجارية بالعاصمة طرابلس.

وقال المركز الإعلامي لـ"غرفة عمليات الكرامة" بالجيش الليبي: "إن القوات تمكنت من القضاء على إرهابيين وقائدين ميدانيين من مليشيا غنيوة الككلي أثناء الاشتباكات بمحور النقلية".

أوضح أن "هذين القياديين المليشياويين هما آخر ما تبقى من القيادات الميدانية التي يعوّل عليهما الإرهابي غنيوة الككلي، وقد تم القضاء عليهما".

وفي بيان سابق، أكد الجيش الليبي انشقاقات كبيرة في صفوف مليشيا “غنيوة الككلي” التي تقاتل مع قوات الوفاق في طرابلس.





ودخلت مليشيا غنيوة الككلي خلال الفترة الأخيرة في صراعات مع المليشيات التي تقاتل بجانبها ضد الجيش الليبي، بسبب هروب الكثير من قادة المليشيات وانهيار المحاور القتالية.

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كما دخلت في صراع مع رأس المليشيات في العاصمة طرابلس الإرهابي عبدالرؤوف كاره زعيم أكبر قوة في العاصمة، مليشيا الردع، بسبب خلافات حول اعتمادات مالية.

كما سقط العديد من كبار قيادات مليشيا غنيوة في أيدي الجيش الليبي بين قتيل ومصاب وأسير.

ونفذ سلاح الجو في الجيش الوطني الليبي 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري غارة جوية على المقر الرئيسي لمليشيا غنيوة التي أسفرت عن قتلى وإصابات.

إضافة إلى ما تلقته المليشيا من خسائر منذ بدء عملية الكرامة خاصة يوم 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حيث اضطرت إلى ترك محور الخلاطات الذي تقاتل فيه إلى مليشيات مصراتة والزاوية.

كما قتل 3 قادة إرهابيين من مليشيا غنيوة يوم 21 سبتمبر/أيلول الماضي في غارات مكثفة على تمركزات المليشيات في مشروع الهضبة وطريق المطار وخلّة الفرجان.

وتعد مليشيا أغنيوة الككلي إحدى أبرز المليشيات في العاصمة طرابلس وتعرف باسم” الدعم المركزي“ بمنطقة أبو سليم، ويقودها الإرهابي عبدالغني الككلي الذي ارتكب العديد من الجرائم في حق الليبيين.