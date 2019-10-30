انتفاضة ميلان تعيد بن ناصر لحسابات بيولي

عاد الجزائري إسماعيل بن ناصر، لاعب وسط ميلان الإيطالي، إلى حسابات المدرب ستيفانو بيولي، الذي يخطّط للقيام بانتفاضة في تشكيلة الفريق من أجل إعادته للطريق الصحيح، انطلاقا من المواجهة المقبلة أمام سبال، الخميس، في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

وكشفت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية عن أن بيولي ينوي القيام بـ4 تغييرات في تشكيلة الفريق الأساسية أمام سبال، وسيشكّل بن ناصر أحد أضلاع هذه التغييرات، إلى جانب كل من الجناح الإسباني سامو كاستييخو، والمدافع البرازيلي ليو دوارتي، والمهاجم البولندي كريستوف بياتيك.

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وكان لاعب الوسط الجزائري اكتفى بالمشاركة في 18 دقيقة فقط خلال مواجهة الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي، التي خسرها ميلان (1-2) أمام روما، الأحد الماضي.

ولم يظهر هذا الأخير أساسيا في تشكيلة ميلان منذ شهر، وبالتحديد منذ المواجهة أمام فيورنتينا التي انهزم فيها الفريق أيضا بنتيجة 1-3 في الجولة السادسة من "السيري آ".

وشارك بن ناصر في 5 مباريات مع ميلان منذ انضمامه للفريق في فترة الانتقالات الصيفية قادما من إمبولي الإيطالي قبل انطلاق الموسم الحالي، بواقع وقت لعب في حدود 290 دقيقة، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

بن ناصر (21 عاما) خطف الأضواء خلال النسخة الأخيرة كأس أمم أفريقيا التي أقيمت في مصر، حيث أسهم في فوز منتخب الجزائر باللقب القاري الثاني في تاريخه، وهو ما جعل اللجنة الفنية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم تمنحه لقب أفضل لاعب في المسابقة.

