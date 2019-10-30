زيدان يوضح حقيقة رحيل بيل عن ريال مدريد بسبب رحلة لندن

نفى الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، الشائعات التي تناثرت حول رحيل لاعبه الويلزي جاريث بيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بسبب سفره إلى العاصمة البريطانية لندن.

اللاعب الدولي الويلزي سافر في الساعات الماضية إلى العاصمة البريطانية لندن، وسط تقارير تفيد بحصوله على إذن للاجتماع بوكيله جوناثان بارنيت، لحسم أمر مغادرته عن ملعب سانتياجو برنابيو، في يناير/كانون الثاني المقبل.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي لمباراة ليجانيس المقرر لها الأربعاء، بالجولة الـ11 من الدوري الإسباني: "سافر جاريث بيل إلى لندن، وسيغيب عن المباراة لأسباب شخصية لا علاقة لها بالرحيل".

واستطرد: "هو لاعب رائع وعلاقتي به جيدة، وعندما يكون متاحاً يكون مؤثراً معنا بشكل إيجابي".



وكانت بعض التقارير قد تحدثت عن رغبة بيل في الانتقال إلى الدوري الصيني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مشيرة إلى أنه كلف وكيله ببحث الأمر.





Advertisements

واتهم زيدان بعض وسائل الإعلام بمحاولة إشعال فتيل أزمة بينه وبين لاعبيه على رأسهم بيل، مضيفاً: "دائماً ما تتحدثون عن رحيله، لكنه باقٍ هنا وهذا كل ما في الأمر".

وأردف: "جاريث تحدث مع النادي وحصل على إذن السفر، ولا يمكنني الإفصاح هنا عن السبب، لكني أعتقد أنه سيعود مساء اليوم".

وسُئل المدرب الفرنسي عن سر رغبة بيل في إخفاء التقرير الطبي لإصابته الأخيرة، ليجيب: "كل شخص له مطلق الحرية في إعلان تقريره الطبي أو لا، لكنني أعتقد أنه سعيد بالجهاز الطبي الموجود هنا، ولم أسمع منه أي شكوى".

من ناحية أخرى تحدث زيدان عن إمكانية تولي راؤول جونزاليس، مدرب فريق الرديف، منصب مدرب الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.





وقال "زيزو": "إنه مدرب بالفعل، ويجب أن يأخذ الأمور بهدوء، ويوماً ما سيتولى تدريب الفريق، مرور 25 عاماً على أول ظهور له مع الريال، يعني أننا جميعاً أصبحنا كباراً في السن".

يُذكر أن العديد من التقارير قد أشارت إلى تفكير إدارة نادي العاصمة الإسبانية في تعيين راؤول كمدير فني للفريق خلفاً لزيدان، في ظل النتائج السلبية التي يعاني منها الفريق الملكي.