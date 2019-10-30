إضراب عام.. أزمة مالية توقف سفارات إسرائيل بـ103 دول عن العمل

دخلت السفارات الإسرائيلية حول العالم، الأربعاء، في إضراب عام بعدما رفضت وزارة المالية دفع مصاريف الدبلوماسيين فيها.

وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، إنها اضطرت لغلق جميع أبواب البعثات الدبلوماسية بعد قرار وزارة المالية بانتهاك الاتفاقات التي أقرها مديرها العام والموقعة في 21 يوليو/تموز الماضي.

وأوضحت أنها قررت عدم تقديم أي خدمات للجمهور أو السماح لهم بدخول مقار البعثات الدبلوماسية بعدما فرضت وزارة المالية إجراءات انفرادية على الدبلوماسيين بما يغير الممارسات التي كانت سارية منذ عقود.

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وأضافت: "قرار وزارة المالية يوقف جهود ومساعي الدبلوماسيين في الخارج لتعزيز مكانة إسرائيل وقوتها الدولية".

وأكدت أن وزارة المالية لم تترك لها أي خيار سوى إغلاق جميع البعثات الدبلوماسية حتى إشعار آخر.

وأعربت الخارجية الإسرائيلية عن تطلعها لحل هذه الأزمة قريبا.

وجاء قرار وزارة المالية بعد تقليصات كبيرة أعلنت عنها في وقت وصلت فيه المفاوضات حول هذا الأمر إلى طريق مسدود.

يشار إلى أن لدى إسرائيل قرابة 103 سفارات وقنصليات وممثليات دبلوماسية حول العالم.