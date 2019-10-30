استعدادات لافتتاح فعالية "الرياض سفاري".. مشاهدة المفترسات وجه لوجه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

يستعد القائمون على موسم الرياض الترفيهي المقام حاليًّا في العاصمة السعودية، بعد غدٍ الجمعة، لافتتاح فعالية جديدة تحمل اسم ”الرياض سفاري“، تتيح لزوارها التجوّل في منطقة برية مفتوحة ومشاهدة الحيوانات المفترسة طليقة عن قرب.



وكشف القائمون عن موسم الرياض المتواصل على مدى 70 يومًا، تفاصيل الفعالية الجديدة التي ستقام في مزرعة ومنتجع ”نوفا“ بالقرب من مدينة الرياض، وتستمر حتى الـ15 من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

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يشار إلى أن أسعار دخول المزرعة تتراوح بين 50 ريالًا للدخول إلى المنتزه العام، و 150 ريالًا لعشاق جولة السفاري التي تمتد لمدة 40 دقيقة يتم التنقل فيها بسيارات خاصة ومحمية تتيح لركابها مشاهدة حيوانات نادرة ومفترسة عن قرب داخل بيئتها الطبيعية، مثل: النمر الذهبي والأبيض، والأسود الأفريقية.

هذا ويشهد موسم الرياض الذي انطلق يوم الـ11 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مئات الفعاليات الترفيهية والثقافية والفنية التي تقام في عدة أماكن بمنطقة الرياض وسط إقبال جماهيري كبير ولافت.