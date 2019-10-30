الجيش اللبناني يطلب من المتظاهرين فتح الطرق المقفلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019

حثت قيادة الجيش اللبناني المحتجين اليوم الأربعاء على فتح الطرق المقفلة لإعادة الحياة إلى طبيعتها بعد 13 يوماً من المظاهرات التي أصابت البلاد بالشلل. ويأتي البيان بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري أمس الثلاثاء مما يطيح بحكومته الائتلافية ويلبي أحد مطالب المتظاهرين. وقال البيان الذي نشرته الصفحة الرسمية للجيش اللبناني على تويتر، "بعد التطورات السياسية الأخيرة، تطلب قيادة الجيش من جميع المتظاهرين المبادرة إلى فتح ما تبقى من طرق مقفلة لإعادة الحياة إلى طبيعتها، ووصل جميع المناطق بعضها ببعض تنفيذاً للقانون والنظام العام". وأكد البيان على حق المتظاهرين في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي بموجب أحكام الدستور والقانون، حيث يكون في "الساحات العامة فقط"، وفقاً لنص البيان. ومنذ 17 أكتوبر (تشرين الأول)، تكتظ الشوارع والساحات في بيروت ومناطق عديدة من الشمال إلى الجنوب، بالمتظاهرين في إطار حراك شعبي عابر للطوائف على خلفية مطالب معيشية وإحباط من فساد السياسيين.

