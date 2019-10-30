شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العاهل الأردني يصل إلى الكويت في زيارة رسمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019 وصل إلى الكويت اليوم الأربعاء الملك الأردني عبدالله الثاني في زيارة رسمية للبلاد. وكان على رأس مستقبليه على أرض المطار أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة. ويرافق الملك عبد الله الثاني وفد يضم كلاً من وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وعدد من كبار المسؤولين.





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