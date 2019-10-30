شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مشار يدعو إلى تمديد موعد نهائي لتشكيل حكومة الوحدة في جنوب السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019 دعا زعيم المعارضة في جنوب السودان ريك مشار اليوم الأربعاء إلى تمديد مدته ستة أشهر للموعد النهائي لتشكيل حكومة وحدة وهو 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، الأمر الذي يؤكد أن عملية السلام في البلاد لن تلتزم بالخط الزمني الأصلي. وقال المتحدث باسم مشار، بوك بوث بولوانج، زعيم المتمردين سابقاً في جنوب السودان، إن الوقت الإضافي "سيفسح مجالاً" لحل الخلافات. وأضاف المتحدث أن التمديد لن يكون مفيداً إلا إذا أفرجت الحكومة عن الأموال التي وافقت على إنفاقها لتطبيق اتفاق السلام.





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