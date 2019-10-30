بكين: دول غربية تحاول تشويه سمعة الصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019

قالت بكين إن "الدول الغربية التي انتقدت ما وصفته بأنه "اضطهاد الصين للأقليات العرقية" في إقليم شينغيانغ، تشن "هجوماً" يستهدف تشويه سمعة البلاد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ في إيجاز صحفي اليوم الأربعاء: "شوه عدد ضئيل من الدول الحقائق ووجه اتهامات للصين. يظهر ذلك بشكل كامل أن الهجوم شوه سمعة الصين، وهو أمر غير مرغوب وعقيم تماماً". وكان جينغ يتحدث بعد ساعات من انتقاد 23 دولة، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، الصين لمعاملتها للأقليات المسلمة في إقليم شينغيانغ، غرب البلاد. ودعا البيان الصادر أمس الثلاثاء، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الحكومة الصينية إلى "التمسك بقوانينها الوطنية والتزاماتها الدولية والالتزامات باحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية الاعتقاد الديني، في شينغيانغ وفي أنحاء الصين". كما دعا البيان الحكومة في بكين إلى الامتناع عما وصفته بـ"الاعتقال التعسفي لليوغور والجاليات المسلمة الأخرى". وهناك ما يقدر بنحو 1.5 مليون شخص من اليوغور والقرغيز والكازاخيين تم وضعهم في معسكرات تعليم سياسية بالمنطقة، حسب نشطاء حقوقيين وحكومات أجنبية. وتطلق الصين على المعسكرات اسم "مراكز التعليم والتدريب" وتقول إنها "ضرورية للحد من الإرهاب والتطرف الديني". ورفضت الصين نداء مماثلاً أصدرته 22 دولة في يوليو(تموز) ووصف متحدث باسم وزارة الخارجية ذلك بأنه تدخل "عنيف" في الشؤون الداخلية للبلاد.

