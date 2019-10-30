بسام طليس رئيسا لاتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية

وزع المجلس التنفيذي المنتخب للاتحاد ال​لبنان​ي ل​نقابات سائقي السيارات العمومية​ ومصالح النقل في لبنان، في جلسة عقدها في مقر الاتحاد برئاسة اكبر الاعضاء سنا عبدو امهز وحضور الاعضاء، المهام على الاعضاء كما يلي:

​بسام طليس​ رئيسا، احمد خضورة زبيدي نائبا للرئيس، الياس الفرن امينا للسر العام، سمير ايوب نائبا لامين السر العام، قاسم شبلي امينا للصندوق، عبدو امهز محاسبا، علي كمال امينا للعلاقات الخارجية، ربيع المر امينا للشؤون الاجتماعية، سعيد السردوك امينا للشؤون الثقافية، محمد فرحات امينا للشؤون الاعلامية، ابرهيم بخاري عضوا مستشارا و​محمد حسين​ علي احمد عضوا مستشارا.

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