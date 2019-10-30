وزير الخزانة الأميركي: البورصة السعودية أمام فرصة كبيرة

اعتبر وزير الخزانة الأميركي ستيفن منشن خلال فعاليات مبادرة "مستقبل الاستثمار 2019"، في ​الرياض​ أن "الاكتتاب العام الأولي الذي ستطرحه "​أرامكو​"، سيكون فرصة كبيرة لتطوير أسواق ​المال​ السعودية".

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