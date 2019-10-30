أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن "رجل مدعو "ع.أ" أقدم على إرتكاب جريمة قبل قليل أمام سراي ​مرجعيون​ الحكومي عندما أطلق النار على إبنة شقيقه "أ.أ" وزوجها "ف.ف" بسبب خلافات عائلية. وقد سارعت دورية من شرطة ​قوى الأمن​ في فصيلة مرجعيون الى توقيفه والتحقيق مستمر".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: رجل في مرجعيون أطلق النار على ابنة شقيقه وزوجها بسبب خلافات عائلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.