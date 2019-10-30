بطيش: ‏الفساد لا دين له فلتُفتح كل الملفات ولتسقط الأقنعة

لفت وزير ​الإقتصاد​ ​منصور بطيش​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "ما إن بدأت مدّعي عام ​جبل لبنان​ ​غادة عون​ بكشف بعض ملفات الهدر و​الفساد​ حتى شُنّت عليها حملة لعرقلتها ومحاصرتها تحت عنوان "يا غيرة الدين". ‏الفساد لا دين له. فلتُفتح كل الملفات ولتسقط الأقنعة".

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