العبسي من هنغاريا: ان الاوان لكي ينعم لبنان بالاستقرار

لبى بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي مع عدد من بطاركة الشرق دعوة رئيس الوزراء الهنغاري ​فيكتور اوربان​ حيث من المقرر ان يلتقي اليوم الوفد رئيس الوزراء الهنغاري والرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​.

واكد العبسي أن "أنظار المشرقيين تتجه اليوم إلى ​لبنان​ وتأمل ألا يقع من جديد في مشاكل لأن ذلك سيكون بمثابة هزة لكل المشرقيين بعد ان عانى هذا البلد الكثير وآن الأوان لكي ينعم أبناؤه بالاستقرار والازدها".