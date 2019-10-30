لبى بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي مع عدد من بطاركة الشرق دعوة رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور اوربان حيث من المقرر ان يلتقي اليوم الوفد رئيس الوزراء الهنغاري والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
واكد العبسي أن "أنظار المشرقيين تتجه اليوم إلى لبنان وتأمل ألا يقع من جديد في مشاكل لأن ذلك سيكون بمثابة هزة لكل المشرقيين بعد ان عانى هذا البلد الكثير وآن الأوان لكي ينعم أبناؤه بالاستقرار والازدها".
كانت هذه تفاصيل خبر العبسي من هنغاريا: ان الاوان لكي ينعم لبنان بالاستقرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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