عويدات طلب من الجمارك عدم الاخذ باشارات القاضية غادة عون

وجه مدعي عام التمييز القاضي ​غسان عويدات​ كتابا الى ​ادارة الجمارك​ يطلب فيه عدم الاخذ باشارات النائب العام الإستئنافي في ​جبل ​لبنان​ القاضية ​غادة عون​ من دون المرور بوزير ​العدل​ ألبيرت سرحان، ولا بوزير ​المال​ ​علي حسن خليل​.

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