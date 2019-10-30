قزي: حسنا فعل الحريري عندما قدم استقالته ولكن هذا ليس نهاية المطاف

اعتبر الوزير السابق ​سجعان قزي​ أن "الشعب لا يزال محاصر فكريا باطار ​الطوائف​ والمذاهب والتقاليد من جهة وباطار الانتماء إلى أحزاب من جهة أخرى"، مشيراً إلى أن "​لبنان​ عرف كل أنواع الانتفاضات والتحركات و​التظاهرات​ ولكن لم يعرف يوما ​الثورة​ بمفهومها العلمي بسبب هذه الانتماءات إن كانت الطائفية او المذهبية".

وفي حديث تلفزيوني، لفت قزي إلى "إننا نتمنى أن يشارك ​الشباب​ في ​الحكومة​ وان ينظر لهم الجماهير في الشارع على أنهم يمثلونهم ويفكرون مثلهم وأقوياء ويمكنهم نقل لبنان من واقع إلى واقع يسجدون طموحاتهم"، معتبراً أنه "عندما تبقى التحركات في الاطار الاقتصادي تنجح ولكن عندما تنتقل إلى الاطار السياسي والوطني سيكون هناك الكثير من الخلافات".

ورأى أنه "حسنا فعل رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ عندما قدم استقالته ولكن هذا ليس نهاية المطاف بل بداية مرحلة جديدة والمتظاهرون يجب عليهم الحفاظ على عزمهم وتصميمهم من أجل الوصول إلى النتائج التي يريدونها".