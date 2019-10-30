أكّد الأب يوسف مونس أن "قوة الله ونعمة يسوع وشفاعة ​العذراء​ مريم ​سيدة لبنان​ و​مار شربل​ ودعاء الناس الطيبين ومساعدة ​الجيش​ أنهوا زمن تسكير و​قطع الطرقات​ وابتدأ زمن سلمي جديد بعد استقالة رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ لتحقيق أهداف ​الثورة​ ومطالبها وأنا أصلي وأكمل صلاتي مع كل الناس المصلين لأجل ذلك".

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كانت هذه تفاصيل خبر الأب يوسف مونس: زمن سلمي جديد ابتدأ بعد استقالة الحريري لتحقيق أهداف الثورة ومطالبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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