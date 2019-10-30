طلب رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، النائب ​العام المالي​ القاضي ​علي إبراهيم​ بـ"إستدعاء وزير ​الاتصالات​ المسقيل ​محمد شقير​ الذي فقد حصانته التي كان متلطياً خلفها فهو يستحق التوقيف لتسببه بكل الخراب الذي حصل إضافة الى المخالفات التي إستوجبت إستدعاءه سابقاً"، مشيراً إلى أن "المطلوب عدم إهمال الفاسدين بعد الإستقالة وملاحقتهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: أطلب من القاضي إبراهيم إستدعاء شقير الذي فقد حصانته التي كان متلطيا خلفها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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