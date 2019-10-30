ابو الحسن: سنكون الى جانب الحريري اذا قبل بالعودة الى رئاسة الحكومة

أكد عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب هادي أبو الحسن انه "لا يجوز انتاج سلطة بنفس الرموز والا فان هذا الامر سيفجر الشارع من جديد"، مشيرا الى "اننا طالبنا بحكومة تكنوقراط حيادية ومن السابق لأوانه القول ما إذا كنا سنكون خارجها أم لا وسنكون الى جانب ​سعد الحريري​ اذا قَبل بالعودة الى ​رئاسة الحكومة​ ولن نتمسك ببقائنا في ​مجلس الوزراء​".

وفي حديث تلفزيوني، رأى أبو الحسن ان "المصالحة في الجبل ثابتة ولا يجب ان يمسها شيء وليس الوقت لخلع المسؤولية وعلينا كلبنانيين ان نتماسك وندعم اي حكومة انقاذية".