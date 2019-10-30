آكار: توصلنا لاتفاق شبه تام في مباحثات الدوريات المشتركة مع روسيا شمال سوريا

أعلن ​وزير الدفاع التركي​ ​خلوصي آكار​ عن "انتهاء المحادثات بين وفدي ​تركيا​ و​روسيا​ حول تنظيم الدوريات المشتركة في ​سوريا​"، مشيراً إلى أن "الجانبين توصلا إلى اتفاق شبه كامل بهذا الصدد".

ولفت إلى أنه "انتهت المحادثات على مستوى الوفدين مع روسيا منذ وقت قليل، وتم التوصل إلى اتفاق شبه تام وجهودنا متواصلة بطريقة بناءة ومتبادلة المنفعة".