أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار عن "انتهاء المحادثات بين وفدي تركيا وروسيا حول تنظيم الدوريات المشتركة في سوريا"، مشيراً إلى أن "الجانبين توصلا إلى اتفاق شبه كامل بهذا الصدد".
ولفت إلى أنه "انتهت المحادثات على مستوى الوفدين مع روسيا منذ وقت قليل، وتم التوصل إلى اتفاق شبه تام وجهودنا متواصلة بطريقة بناءة ومتبادلة المنفعة".
كانت هذه تفاصيل خبر آكار: توصلنا لاتفاق شبه تام في مباحثات الدوريات المشتركة مع روسيا شمال سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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