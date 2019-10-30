الارشيف / اخبار العالم

السفارة الإسرائيلية في روسيا تغلق أبوابها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت ​السفارة​ ال​إسرائيل​ية في ​روسيا​ "اضطرارها لإغلاق أبوابها قسريا احتجاجا على تقليص ​وزارة المالية​ تمويل دبلوماسيي البلاد في ​العالم​"، موضحةً انه "عملا بقرار إلزام مبعوثي دولة إسرائيل العاملين في الخارج بمراعاة أحادية الجانب، نعلن إغلاق السفارة".

يشار إلى أن سبب هذا القرار هو الإضراب الذي أعلنته لجنة العمل التابعة ل​وزارة الخارجية​ و​وزارة الدفاع​ في إسرائيل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الإسرائيلية في روسيا تغلق أبوابها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا