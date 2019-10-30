السفارة الإسرائيلية في روسيا تغلق أبوابها

أعلنت السفارة الإسرائيلية في روسيا "اضطرارها لإغلاق أبوابها قسريا احتجاجا على تقليص وزارة المالية تمويل دبلوماسيي البلاد في العالم"، موضحةً انه "عملا بقرار إلزام مبعوثي دولة إسرائيل العاملين في الخارج بمراعاة أحادية الجانب، نعلن إغلاق السفارة".
يشار إلى أن سبب هذا القرار هو الإضراب الذي أعلنته لجنة العمل التابعة لوزارة الخارجية ووزارة الدفاع في إسرائيل.
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