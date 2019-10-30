السفارة الإسرائيلية في روسيا تغلق أبوابها

أعلنت ​السفارة​ ال​إسرائيل​ية في ​روسيا​ "اضطرارها لإغلاق أبوابها قسريا احتجاجا على تقليص ​وزارة المالية​ تمويل دبلوماسيي البلاد في ​العالم​"، موضحةً انه "عملا بقرار إلزام مبعوثي دولة إسرائيل العاملين في الخارج بمراعاة أحادية الجانب، نعلن إغلاق السفارة".

يشار إلى أن سبب هذا القرار هو الإضراب الذي أعلنته لجنة العمل التابعة ل​وزارة الخارجية​ و​وزارة الدفاع​ في إسرائيل.