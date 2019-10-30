مقتدى الصدر: عدم استقالة عبد المهدي ستجعل العراق سوريا أو اليمن

اعتبر زعيم التيار الصدري وائتلاف "سائرون" العراقي مقتدى الصدر، أن "عدم استقالة رئيس وزراء العراق الحالي عادل عبد المهدي، سيحول البلاد إلى سوريا أو اليمن"، مشيراً إلى أنه "مجرد تنبيه وليس تخويفا، فأنتم أيها الشعب أعلى من الخوف لمن لم يلتفت وأحاول تنبيهه أو تحذيره وسوريا واليمن والآن العراق".
ولفت إلى أنه "أولا، عدم استقالته لن يحقن الدماء. ثانيا، عدم استقالته سيجعل من العراق سوريا واليمن، ثالثا، لن أشترك في تحالفات معكم بعد اليوم".
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