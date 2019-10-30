قائد الجيش الجزائري: الانتخابات الرئاسية في 12 كانون الأول المقبل

أعلن قائد ​الجيش الجزائري​ الفريق ​أحمد قايد صالح​ عن أن "​الانتخابات الرئاسية​ ستجري في موعدها في 12 كانون الأول المقبل"، مشيرًا الى أن "إرساء ​الدولة​ الوطنية سيتولى أمرها الرئيس المنتخب".

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