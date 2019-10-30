رجحت مصادر عبر "النشرة" أن يصدر بيان قبول استقالة الحكومة عن القصر الجمهوري اليوم، ومن المفترض أن يحمل هذا البيان قبول الاستقالة وجدول يتضمن موعد الاستشارات النيابية المقبلة.
وفي هذا السياق، أشارت المصادر إلى أن رئيس الجمهورية ميشال عون يجري سلسلة اتصالات بعيدا عن الاعلام لاستطلاع رأي القوى السياسية بموضوع الحكومة المقبلة وشكلها ومن سيترأسها.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر النشرة:بيان قبول استقالة الحكومة قد يصدر عن القصر الجمهوري اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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