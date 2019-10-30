مصادر النشرة:بيان قبول استقالة الحكومة قد يصدر عن القصر الجمهوري اليوم

رجحت مصادر عبر "النشرة" أن يصدر بيان قبول استقالة ​الحكومة​ عن ​القصر الجمهوري​ اليوم، ومن المفترض أن يحمل هذا البيان قبول الاستقالة وجدول يتضمن موعد ​الاستشارات النيابية​ المقبلة.

وفي هذا السياق، أشارت المصادر إلى أن ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ يجري سلسلة اتصالات بعيدا عن الاعلام ل​استطلاع رأي​ القوى السياسية بموضوع الحكومة المقبلة وشكلها ومن سيترأسها.