دار الفتوى: ذكرى المولد النبوي الشريف يوم السبت 9 تشرين الثاني

أعلنت ​دار الفتوى​ في ​الجمهورية​ ال​لبنان​ية إن ذكرى ​المولد النبوي​ الشريف يوم السبت 12 ربيع الأول 1441هـ، يوافق 9 تشرين الثاني 2019م. وهنأ مفتي الجمهورية اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة بهذه الذكرى العطرة التي تجسد معاني سامية في الرحمة و​المحبة​ والأخلاق العظيمة، سائلا الله عز وجل أن يعم الاستقرار و​الأمن​ و​السلام​ ربوع لبنان والمنطقة .

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