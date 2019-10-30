علي عمار نفى علاقة "حزب الله" و"أمل" بالاعتداء على المتظاهرين أمس

نفى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​علي عمار​ علاقة "​حزب الله​" وحركة "أمل" بالاعتداء على المعتصمين أمس في ​ساحة رياض الصلح​ وعند ​جسر الرينغ​، قائلا "لا نعرف ​الشباب​ ولا "حزب الله" ولا رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ أعطوا الاوامر لهم"، متسائلا "أين ​الجيش​ و​القوى الامنية​ المسؤولة عن حماية الامن والاستقرار؟"، موضحاً أن "الجيش والقوى الامنية ليسا بحاجة لقرار من ​السلطة​ السياسية للقيام بواجبهم".

وعن استقالة رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ وعن إمكانية اعادة تكليفه في ​الاستشارات النيابية​، أكد عمار أن "كل هذه الامور لم تدرس بعد من قبل "حزب الله".