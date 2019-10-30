علي عمار نفى علاقة "حزب الله" و"أمل" بالاعتداء على المتظاهرين أمس

نفى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمار علاقة "حزب الله" وحركة "أمل" بالاعتداء على المعتصمين أمس في ساحة رياض الصلح وعند جسر الرينغ، قائلا "لا نعرف الشباب ولا "حزب الله" ولا رئيس مجلس النواب نبيه بري أعطوا الاوامر لهم"، متسائلا "أين الجيش والقوى الامنية المسؤولة عن حماية الامن والاستقرار؟"، موضحاً أن "الجيش والقوى الامنية ليسا بحاجة لقرار من السلطة السياسية للقيام بواجبهم".
وعن استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري وعن إمكانية اعادة تكليفه في الاستشارات النيابية، أكد عمار أن "كل هذه الامور لم تدرس بعد من قبل "حزب الله".
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