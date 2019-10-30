قيادة الجيش تطلب من جميع المتظاهرين المبادرة إلى فتح ما تبقَّى من طرق مقفلة

اعلنت ​قيادة الجيش​ ـــ ​مديرية التوجيه​ في بيان، انه إلحاقاً للبيانات السابقة التي أصدرتها قيادة الجيش، وبعد مرور ثلاثة عشر يوماً على بدء حركة ​الاحتجاجات​ و​التظاهرات​ الشعبية والمطلبية، وتفاقم الإشكالات بين المواطنين بشكل خطير نتيجة ​قطع طرق​ حيوية في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد التطوّرات السياسية الأخيرة، تطلب قيادة الجيش من جميع المتظاهرين المبادرة إلى فتح ما تبقَّى من طرق مقفلة لإعادة ​الحياة​ إلى طبيعتها ووصل جميع المناطق بعضها ببعض تنفيذاً للقانون والنظام العام. مع تأكيدها على حقّ التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي المُصان بموجب أحكام ​الدستور​ وبحمى القانون، وذلك في الساحات العامة فقط.

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