القاضي عويدات اصدر عقوبة مسلكية بحق القاضية غادة عون

أصدر النائب العام التمييزي القاضي ​غسان عويدات​ ،بعد تصرف النائب العام الإستئنافي في ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​، عقوبة مسلكية بحقها سنداً للمادة 16 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ،وقد أبلغ القرار من وزير ​العدل​ و​هيئة التفتيش القضائي​.

وقد عدّد القرار العقوبة المخالفات المسلكية المرتكبة من قبلها والتي ضربت فيها القواعد القانونية وقواعد المناقبية.

كما أصدر عويدات تعميما الى المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ و​الأمن العام​ بعدم مخابرتها في القضايا المطروحة أمامهم ،وبالتالي مخابرة المحامي العام المناوب في جبل لبنان أو النائب العام التمييزي في القضايا الهامة.