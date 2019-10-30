القاضي عويدات اصدر عقوبة مسلكية بحق القاضية غادة عون

أصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ،بعد تصرف النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، عقوبة مسلكية بحقها سنداً للمادة 16 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ،وقد أبلغ القرار من وزير العدل وهيئة التفتيش القضائي.
وقد عدّد القرار العقوبة المخالفات المسلكية المرتكبة من قبلها والتي ضربت فيها القواعد القانونية وقواعد المناقبية.
كما أصدر عويدات تعميما الى المدير العام لقوى الأمن الداخلي والأمن العام بعدم مخابرتها في القضايا المطروحة أمامهم ،وبالتالي مخابرة المحامي العام المناوب في جبل لبنان أو النائب العام التمييزي في القضايا الهامة.
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