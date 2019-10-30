عويدات: نعمل على تسيير ملفات الفساد من دون استثناء

أشار المدعي العام التمييزي القاضي ​غسان عويدات​ في حديث صحافي الى أنه "خلافا لما يقال أو يوحى اليه نحن نعمل على تسيير ملفات ​الفساد​ من دون استثناء على الرغم من وجود حصانات قانونية ودستورية تعيق هكذا عمل وتفرمله، مع الإشارة الى أن قانون الإثراء غير المشروع ألغى الحصانات مبقيا على الحصانات التي نص عليها ​الدستور​".

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