المعتصمون في جل الديب يفتشرون الأرض رفضا لفتح الطريق بالقوة

عمل المعتصمون على افتراش الطريق على اوتوستراد ​جل الديب​ رافضين فتحها بالقوة. وأكد المعتصمون أنهم لن يفتحوا الطريق لأن مطالبهم هي ليست فقط اسقاط ​الحكومة​، لافتين إلى انهم استجابوا لمطالب المواطنين بفتح جسري جل الديب.

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