حالة الطرقات صباح اليوم الاربعاء في عدد من المناطق اللبنانية

افادت غرفة الاتحكم المروري عن حالة الطرقات صباح اليوم الاربعاء في 30 تشرين الاول 2019 في عدد من المناطق اللبنانية:

- الطرقات المقطوعة ضمن نطاق ​بيروت​:​جل الديب​، ​الشفرولية​، تقاطع ​برج الغزال​ ​الاشرفية​.

- الطرقات المقطوعة من ​الجنوب​ باتجاه بيروت:صيدا تقاطع ايليا، ​الجية​ ، ​الناعمة​.

- الطرقات المقطوعة من زحلة حتى بيروت :مستديرة زحلة، مثلث ​الفاعور​، ​سعدنايل​، ​تعلبايا​، ​قب الياس​، ​جديتا​، صوفر.

- الطرقات المقطوعة من ​الشمال​ حتى بيروت: ​زغرتا​ اوتوستراد ​دير عمار​، ​البحصاص​، جسر البالما ، شكا ، ​البترون​ ، جبيل ،غزير، اوتوستراد ​الذوق​ ( و​الطريق البحرية​ سالكة).

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كما أفادت بأنه أعيد فتح تقاطع الشفروليه في فرن الشباك. ولا يزال الطريق عند جسر الرينغ مقطوعاً من نقطة التباريس.

وتم قطع طريق المحمرة التي تربط طرابلس بعكار بالسواتر الترابية

ولا تزال طريق المصنع راشيا مقطوعة بالسواتر الترابية وطريق عام جب جنين غزة مقطوعة أمام جميع السيارات.

-اعادة فتح طرقات البقاع الغربي امام السيارات