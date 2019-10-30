المطارنة الموارنة: للإلتفاف حول الرئيس عون المؤتمن على الدستور

دعا المطارنة الموارنة في بيان، المسؤولين إلى "تلقف استقالة الحكومة والالتفاف حول الرئيس ميشال عون المؤتمن على الدستور للاسراع في اتخاذ التدابير الدستورية الواجبة لحماية لبنان ووحدته والنهوض بالاقتصاد تجاوبا مع طموح جميع اللبنانيين". ووجه المطارنة تحية إلى "اخوتنا المعتصمين من كل طوائف لبنان، مقرونة بتأييد مطالبهم وندعو لتوخي الحكمة بحيث لا تشل اعتصاماتهم الحياة في البلاد".
وشدد المطارنة على ان "هذه الدعوة وجهة أيضا إلى كل وسائل الاعلام لتعمل على اعادة اللحمة بين المواطنين".
ووجه الآباء تحية تقدير إلى المؤسسة العسكرية والاجهزة الامنية داعينها إلى الإستمرار في احتضان مسيرة شعبها، و"نحن نرى في ظاهرة الساحات والشوارع التي بلغت ثروتها الاحد بالسلسلة البشرية من عكار إلى صور الحدث الاول من نوعه في تاريخ لبنان إذ تتقدم المواطنية على الإنتماءات الطائفية والحزبية، ونناشد الدول النافذة في المنطقة التلاقي عند استشعار حاجة لبنان إلى الخلاص من محنة عقود والمبادرة إلى تحريرهم من الصراعات الاقليمية الجارية على ارضهم".
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