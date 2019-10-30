المطارنة الموارنة: للإلتفاف حول الرئيس عون المؤتمن على الدستور

دعا ​المطارنة الموارنة​ في بيان، المسؤولين إلى "تلقف استقالة ​الحكومة​ والالتفاف حول الرئيس ميشال عون المؤتمن على ​الدستور​ للاسراع في اتخاذ التدابير الدستورية الواجبة لحماية ​لبنان​ ووحدته والنهوض بالاقتصاد تجاوبا مع طموح جميع اللبنانيين". ووجه المطارنة تحية إلى "اخوتنا المعتصمين من كل طوائف لبنان، مقرونة بتأييد مطالبهم وندعو لتوخي الحكمة بحيث لا تشل اعتصاماتهم ​الحياة​ في البلاد".

وشدد المطارنة على ان "هذه الدعوة وجهة أيضا إلى كل ​وسائل الاعلام​ لتعمل على اعادة اللحمة بين المواطنين".

ووجه الآباء تحية تقدير إلى ​المؤسسة العسكرية​ والاجهزة الامنية داعينها إلى الإستمرار في احتضان مسيرة شعبها، و"نحن نرى في ظاهرة الساحات والشوارع التي بلغت ثروتها الاحد بالسلسلة البشرية من عكار إلى صور الحدث الاول من نوعه في ​تاريخ لبنان​ إذ تتقدم المواطنية على الإنتماءات الطائفية والحزبية، ونناشد الدول النافذة في المنطقة التلاقي عند استشعار حاجة لبنان إلى الخلاص من محنة عقود والمبادرة إلى تحريرهم من الصراعات الاقليمية الجارية على ارضهم".