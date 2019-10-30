جمعية المصارف: بدء العمل المصرفي غدا مع الابقاء على ابوابنا مقفلة امام الزبائن

أعلنت ​جمعية المصارف​ "الاتفاق ضمنيا بالبدء بالعمل المصرفي ابتداء من 31 تشرين الاول على ان تبقى ابوابها مقفلة أمام الزبائن إلى حين اتخاذ قرار بهذا الموضوع في الأيام القادمة".



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