دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper البرلمان البريطاني يوافق على إجراء انتخابات مبكرة في 12 ديسمبر

وافق البرلمان البريطاني بأغلبية كبيرة، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون يدعو لإجراء انتخابات عامة مبكرة في 12 ديسمبر القادم.

وصوَّت 438 من أعضاء مجلس العموم البريطاني لصالح إجراء الانتخابات مقابل معارضة 20 عضوًا.

وفي وقت مبكر من أمس الثلاثاء، رفض أعضاء البرلمان تعديلًا على التشريع يسعى لتقديم موعد الانتخابات إلى 9 ديسمبر المقبل، وهو الموعد الذي فضَّله بعض أعضاء المعارضة.

وكانت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وافقت على منح بريطانيا تأجيلًا مَرِنًا لمدة ثلاثة أشهر على مغادرتها من الاتحاد، حتى 31 يناير القادم، ما أتاح الوقت لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للدعوة لانتخابات مبكرة.

وقال جونسون: إنَّ هناك حاجة لبرلمان جديد لتأمين تفويض جديد لتلبية رغبة المواطنين، وإتمام عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست».