- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
ويأتي مشروع القانون قيد النظر الثلاثاء، وسط ضجة استمرت أسابيع بشأن العلمانية في فرنسا، حيث جاء الحجاب في قلب النقاش.
وانتقل الموضوع الشائك إلى العناوين الرئيسية للصحف في منتصف شهر أكتوبر، بعد أن طالب ممثل عن حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف في مجلس إقليمي امرأة مسلمة بخلع الحجاب، مما تسبب في ضجة.
أخبار ذات صلة
وتم تقديم هذا الإجراء من قبل التيار اليميني قبل أشهر، فيما أبلغ وزير التعليم جان ميشيل بلانكر أعضاء مجلس الشيوخ بأن أي قانون يحظر تغطية الرأس في نزهات المدارس سيكون "غير مجد".
وحظر قانون صدر عام 2005 على الطالبات ارتداء الحجاب في الفصول الدراسية، لكن فرصة تمرير مشروع القانون الجديد ضئيلة في مجلس النواب.
شاهد الفيديو.. وزير خارجية فرنسا يريد "مباحثات في العمق مع ايران"
مقدم من AFP
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
ترامب يعلن مقتل البغدادي في عملية أميركية في سوريا
أعلن دونالد ترامب الأحد مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي خلال عملية عسكرية أميركية في شمال غرب سوريا، ما يشكل إنجازا للرئيس الأميركي تلقاه حلفاؤه الأوروبيون بحذر.AFP
-
رومانيا والمجر تعوضان نقص العمالة باستقدام عاملين من آسيا
ينهمك حوالى 30 رجلا بدأب ونشاط في موقع للبناء في جنوب بوخارست معتمرين خوذ السلامة الصفراء، لكنهم يتبادلون بضع كلمات بالفيتنامية.AFP
-
رئيس تشيلي يرفع حال الطوارئ لكن الاحتجاجات تتواصل
أعلن رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا الاثنين رفع حال الطوارئ بعد أكثر من أسبوع على فرضها وسط تظاهرات حاشدة، لكن الاحتجاجات تواصلت رغم ذلك.AFP
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
وزير خارجية فرنسا يريد "مباحثات في العمق مع ايران"
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الشيوخ الفرنسي يناقش حظر الحجاب في "النزهات المدرسية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.