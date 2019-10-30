الارشيف / اخبار العالم

مجلس الشيوخ الفرنسي يناقش حظر الحجاب في "النزهات المدرسية"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements
مجلس الشيوخ الفرنسي (أرشيف) دبي - بواسطة محمد فارس © Getty مجلس الشيوخ الفرنسي (أرشيف) ناقش مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون يفرض على الأمهات المسلمات اللائي يرتدين الحجاب، خلعه خلال "النزهات المدرسية".

ويأتي مشروع القانون قيد النظر الثلاثاء، وسط ضجة استمرت أسابيع بشأن العلمانية في فرنسا، حيث جاء الحجاب في قلب النقاش.

وانتقل الموضوع الشائك إلى العناوين الرئيسية للصحف في منتصف شهر أكتوبر، بعد أن طالب ممثل عن حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف في مجلس إقليمي امرأة مسلمة بخلع الحجاب، مما تسبب في ضجة.

أخبار ذات صلة

وتم تقديم هذا الإجراء من قبل التيار اليميني قبل أشهر، فيما أبلغ وزير التعليم جان ميشيل بلانكر أعضاء مجلس الشيوخ بأن أي قانون يحظر تغطية الرأس في نزهات المدارس سيكون "غير مجد".

وحظر قانون صدر عام 2005 على الطالبات ارتداء الحجاب في الفصول الدراسية، لكن فرصة تمرير مشروع القانون الجديد ضئيلة في مجلس النواب.

شاهد الفيديو.. وزير خارجية فرنسا يريد "مباحثات في العمق مع ايران"

مقدم من AFP

انقر للتوسيع

إعادة تشغيل الفيديو

التالي

  • أعلن دونالد ترامب الأحد مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي خلال عملية عسكرية أميركية في شمال غرب سوريا، ما يشكل إنجازا للرئيس الأميركي تلقاه حلفاؤه الأوروبيون بحذر.

    ترامب يعلن مقتل البغدادي في عملية أميركية في سوريا

    أعلن دونالد ترامب الأحد مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي خلال عملية عسكرية أميركية في شمال غرب سوريا، ما يشكل إنجازا للرئيس الأميركي تلقاه حلفاؤه الأوروبيون بحذر.

    شعار AFP AFP
  • ينهمك حوالى 30 رجلا بدأب ونشاط في موقع للبناء في جنوب بوخارست معتمرين خوذ السلامة الصفراء، لكنهم يتبادلون بضع كلمات بالفيتنامية.

    رومانيا والمجر تعوضان نقص العمالة باستقدام عاملين من آسيا

    ينهمك حوالى 30 رجلا بدأب ونشاط في موقع للبناء في جنوب بوخارست معتمرين خوذ السلامة الصفراء، لكنهم يتبادلون بضع كلمات بالفيتنامية.

    شعار AFP AFP
  • أعلن رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا الاثنين رفع حال الطوارئ بعد أكثر من أسبوع على فرضها وسط تظاهرات حاشدة، لكن الاحتجاجات تواصلت رغم ذلك.

    رئيس تشيلي يرفع حال الطوارئ لكن الاحتجاجات تتواصل

    أعلن رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا الاثنين رفع حال الطوارئ بعد أكثر من أسبوع على فرضها وسط تظاهرات حاشدة، لكن الاحتجاجات تواصلت رغم ذلك.

    شعار AFP AFP

1

Advertisements

إلغاء

الإعدادات

إيقاف

HD

HQ

SD

LO

وزير خارجية فرنسا يريد "مباحثات في العمق مع ايران"

شعار AFP
AFP

مشاركة

مشاركة

تغريدة

مشاركة

بريد إلكتروني

التالي في المشاهدة

التالي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الشيوخ الفرنسي يناقش حظر الحجاب في "النزهات المدرسية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا